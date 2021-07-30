Römorka bağlı rafting botu devrildi: 2'si ağır 4 yaralı

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Tunceli’de minibüsün römorkuna bağlı rafting botunun devrilmesi sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.



Kaza, TunceliOvacık karayolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 62 AD 466 plakalı midibüsün römorkuna bağlı rafting botu, aracın virajı sert şekilde alması sonucu devrildi. Kazada, botta bulunan 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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