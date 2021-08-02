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Tunceli'de ormanın 2 gün yandığı bölgede soğutma çalışması

DHA

Tunceli'de ormanın 2 gün yandığı bölgede soğutma çalışması


Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ Valiliği'nce Hozat ilçesi Aliboğazı bölgesinde teröristlerce çıkarılan ve 2 gün süren orman yangınının kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Hozat ilçesinde dağlık ve ormanlık alanda önceki gün PKK'lı teröristlerin sivil araca ateş açması sonucu sürücü, yara almadan kurtuldu. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince de teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla bölgede operasyon başlatıldı. Ormanlık alana kaçan teröristler, insansız hava aracının görüntü almasını engellemek amacıyla ormanı ateşe verdi. 2 gün süren orman yangını, dün gece Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan da yangın bölgesine gidip, incelemelerde bulunarak, söndürme çalışmasına katılan ekiplere teşekkür etti.
SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Valilikten yapılan açıklamada, yangının genel olarak kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtilerek, "Hozat ilçemize bağlı Yenibaş bölgesinde dün itibarıyla kontrol altına alınan alanda, bugün de soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Ulaşılması zor bir alanda bulunan yangına cesaretle müdahale eden Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerimize, İl Özel İdaresi ekiplerimize, jandarma ve emniyet görevlilerimize, belediyelerimizin itfaiye teşkilatlarına, İl Sağlık Müdürlüğü´ne ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" denildi. DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2021-08-02 16:11:48

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