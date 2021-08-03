Tunceli’de ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Tunceli Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda 01 Ağustos 2021 01 Eylül 2021 tarihleri arasında ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, orman yangınlarımın artabileceğinin değerlendirildiği bu nedenle ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı belirtildi. Açıklamada, “Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporlarıyla bölgemizdeki yüksek sıcaklıkların Ağustos ayında da artarak devam edeceği ve buna dayalı olarak önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle mevsimsel veya insani faktörlere bağlı olarak orman yangınlarının artabileceği değerlendirilerek, 01.08.2021 tarihinden itibaren 01.09.2021 tarihine kadar geçici olarak ormanlık alanlarda meydana gelebilecek orman yangınlarına karşı kararlar alınmıştır” denildi.

Açıklamanın devamında, “Tunceli, Merkez Çalkıran, Pınar Köyü, Çiçekli, Dalören, Vezgür, Aktuluk, Munzur Vadisi, Hozat ilçesi Aliboğazı, Semuşağı, Karaçavuş, Yenibaş, Boydaş, Çakmaklı, Ovacık Karataş, Buzlutepe, Karaoğlan, Pülümür ilçesi, Kabayel, Mezra, Kızılmescit, Salördek, Pülümür Vadisi, Nazımiye ilçesi Büyükyurt, Alacık, Çıralı, Bezik Ormanları, Doğantaş, Dereova, Yiğitler, Mazgirt ilçesi Dallıbel, ormanlık alanlarına giriş çıkış yasaklanmıştır. Orman alanları içerisinde yetkili kurumlarca belirlenmiş piknik ve mesire yerleri ile tabiat parkları dahil ormanlık alanlarda mangalsemaver ateş yakılmasına müsaade edilmeyecek, avcı ve çobanların ateş yakmasının önlenmesi için Tunceli Orman İşletme Müdürlüğü personeli, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeli, Jandarma Komutanlığı Personeli, Emniyet Müdürlüğü Personeli ve mahalle muhtarlıklarınca koordinasyon ve kontrol sağlanacaktır. Ormanlık alanlar ile ormanlık alanlar civarında izin verilen yerler haricinde 01.09.2021 tarihine kadar kamp yapılmasına ve saat 20.00’den sonra piknik vb. faaliyetlere müsaade edilmeyecektir. Orman ve ormanlık alanların civarındaki yerlerde anız veya bitki örtüsü (bağ ve bahçe artığı, ot, dal vb.) yakılmasına müsaade edilmeyecektir. Ormanlık alanlara yakın yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınlarına neden olabilecek havai fişek ve dilek balonu gibi yanıcı madde kullanmasına müsaade edilmeyecektir. Tunceli ilimiz dahilinde çıkan yangınları gören ve haber alan tüm resmi ve özel kuruluşlar ile vatandaşlarımızın yangın haberini 112 acil çağrı merkezini arayarak bildirmesi istenmektedir. Yangına hassas günlerde, Cumartesi ve Pazar günleri sorumluluk alanlarına göre oluşturulacak kolluk ekiplerince ortak devriye atılarak riskli sahaların denetimleri yapılacaktır. Orman yangınları açısından kritik günlerde camii ve belediye hoparlörlerinden uyarıcı anonslar yapılarak vatandaşlar dikkatli olunması konusunda uyarılacaktır. Yangın söndürmede kullanılan (Belediyeler, Karayolları, DSİ, Orman, İl Özel İdaresi vb. kurumların mülkiyetinde bulunan) araç, gereç ve ekipmanlar her an kullanıma hazır olacaktır. Yapılacak denetimlerde tespit edilen aykırılıklar karşısında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli adli ve idari işlemler yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.

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