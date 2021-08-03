Yuvadan ayrılan yavru leylek koruma altına alındı

Tunceli’de yuvadan ayrılan ve tek başına beslenemeyen yavru leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi’nde koruma altına alındı.

Tunceli merkeze bağlı Karapınar köyünde yuvasından ayrılmış yavru leyleği gören vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verdi. Köye giden ekipler, leyleği alarak kuruma getirdi. Kurumda koruma altına alınan leyleğin daha sonra doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.

Leyleğin bakım ve beslenmesiyle ilgilenen kurum veterineri Baran Kara, “Herhangi bir yarası, sıkıntılı bir durumu yok. Sadece tek başına beslenemediği için kurumumuzda belli bir süre misafir edip beslenmesini yapacağız. Uygun zamanda yeniden doğal ortamına bırakacağız. Genel durumu çok iyi. Sadece beslenmede biraz sıkıntı yaşıyor” dedi.

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