Çemişgzek'te dut eleme, paketleme ve pekmez üretim tesisi projesi onaylandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çemişgzek'te dut eleme, paketleme ve pekmez üretim tesisi projesi onaylandı

İHA

Çemişgzek'te dut eleme, paketleme ve pekmez üretim tesisi projesi onaylandı

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Dut Eleme, Paketleme ve Pekmez Üretim Tesisi projesi onaylandı.
Çemişgezek ilçesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 2021 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Kaymakamlık tarafından Fırat Kalkınma Ajansı‘na sunulan Dut Eleme, Paketleme ve Pekmez Üretim Tesisi projesi onaylandı.
Konu hakkında bilgi veren Çemişgezek Kaymakamı Mehmet Güder, “Bu kapsamda kazanılan hibeyle, ilçemizde ilk defa Kaymakamlık Köylere Hizmet Götürme Birliği öncülüğünde Ulukale ve tüm Çemişgezek İlçemizi de kapsayacak bir şekilde proje yapıldı ve onaylandı. Kurulacak Dut Üreticileri Kooperatifi ile kooperatif bünyesinde inşa edilecek üretim tesisinde, eleme, paketleme ve pazarlamaya ilave olarak dut pekmezi ve pestili de üretilecektir. Bu şekilde coğrafi işaretine sahip olduğumuz Ulukale dutumuzu, ilçemizdeki tüm dut üreticilerimiz, mamül bir şekilde işleyerek katma değerlerini de kendileri kazanacak ve ilçemizin tarımsal kalkınması noktasında ciddi bir proje hayata geçmiş olacaktır. Dut üreticileriyle istişareleri sonucu projenin hazırlanması ve hayata geçirilmesi için girişimlerde bulunan Cumhurbaşkanımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız, Valimiz, ilgili genel müdürümüz, ve Fırat Kalkınma Ajansının yöneticilerine şükranlarımı sunarım” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tunceli'de ormanın 2 gün yandığı bölgede soğutma çalışması sona erdi
YEREL HABERLER Tunceli'de ormanın 2 gün yandığı bölgede soğutma ...
Tunceli’deki orman yangınında soğutma çalışmaları tamamlandı
YEREL HABERLER Tunceli’deki orman yangınında soğutma çalışmaları ...
Yuvadan ayrılan yavru leylek koruma altına alındı
YEREL HABERLER Yuvadan ayrılan yavru leylek koruma altına alındı
Tunceli’de ormanlık alanlara girişler yasaklandı
YEREL HABERLER Tunceli’de ormanlık alanlara girişler yasaklandı
Tunceli'de ormanlara giriş yasağı
YEREL HABERLER Tunceli'de ormanlara giriş yasağı
Tunceli’deki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Tunceli’deki orman yangınında soğutma çalışmaları ...
Tunceli'de ormanın 2 gün yandığı bölgede soğutma çalışması
YEREL HABERLER Tunceli'de ormanın 2 gün yandığı bölgede soğutma ...