Tunceli’de 22 cemevine kitaplık yapıldı

Tunceli merkez ve ilçe ile köylerde bulunan 22 cemevine Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kitaplık yapıldı.

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan’ın talimatıyla cemevlerinin kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapması adına ildeki 22 cemevine İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kitaplık yapıldı. Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, Vali Mehmet Ali Özkan’ın talimatlarıyla kentte faaliyet gösteren 22 cemevine kitaplık yaptıklarını söyledi. Ekmekci, 'Bunları cemevlerine monte ettik. Okuma yazma oranının en yüksek olduğu illerden biri olan Tunceli’de insanımızın okumaya göstermiş olduğu ilgi ve ihtiyacını karşılaşmaktan son derece mutluyuz. Toplumun bilgiye olan gereksinmesini karşılamaya yönelik olarak oluşturduğumuz bu kitaplıklar, insanlarımızın toplumsallaşmasında da oldukça önemli bir rol oynayacak. 'Okunacak en büyük kitap insandır' diyen Hacı Bektaş Veli’nin, insanın kendini gerçekleştirmesi yönünde atacağı adımlara bir tuğla da biz koymak istedik. 'Okumaktan murat ne? Kişi Hak'kı bilmektir' diyen Yunus Emre’nin hem kendi hem de başkalarının hakkını bilmek için okuyacağı kitaplara ulaşmasına vesile olmak istedik. Okur nüfusunun artması adına cemevlerinde de kitaplıkların olması memnuniyet verici. Tunceli Halkı’na hayırlı olmasını temenni ediyorum'' dedi.

Kitaplık yapılan cemevleri şunlar:

"Geyiksuyu Köyü, Burmageçit Köyü, Şıh Çoban, Darıkent, Derviş Cemal/Hozat, Merkez/Hozat, Akdemir/Pertek, Merkez/Pertek, Merkez/Çemişgezek, Koyungölü/Ovacık, Ziyaret Köyü/Ovacık, Söğütlü Köyü/Ovacık, Hacı Bektaş Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneği Cemevi/Merkez, Seyid Baba/Mazgirt, Düzgün Baba Kıl Köyü/Nazımiye, Düzgün Baba/Nazımiye, Merkez/Pülümür, Büklü Dede/Pülümür, Avşeker Köyü/Pertek, Sultan Hıdır/Pertek, Cem Vakfı/Pertek, Paşacık Köyü/Çemişgezek".

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