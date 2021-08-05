Tunceli'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

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Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 1 şüpheli, kolluk güçlerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Tunceli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Pülümür İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmayla 1 şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi. Ekipler, savcılığın arama kararının ardından Pülümür ilçesinde belirlenen adreslere düzenlediği operasyonla bir kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 444 gram esrar ele geçirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM

2021-08-05 19:05:55



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