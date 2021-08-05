Tunceli’de aşı seferberliği sürüyor

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Tunceli’de 18 iş yeri çalışanı, ikna ekiplerinin çalışması sonucu korona virüs aşısı oldu.

Aşılamada nüfusunun yarısı henüz aşılanmayan Tunceli’de valilik ikna ekiplerini devreye koydu. ‘Aşı olmayan esnafımız ve iş yeri çalışanımız kalmasın’ sloganı ile çalışmalarına başlayan ikna ekipleri, kapı kapı dolaşıp aşı konusunda vatandaşları doğru bilgilendirip aşı olmaya yönlendirdi. Ekipler, son olarak ilçede 18 iş yeri çalışanını ikna ederek aşı olmalarını sağladı.

İkna timlerinin çalışmalarına kırsal mahallelerde de devam ettiği öğrenildi.

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