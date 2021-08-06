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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli’de “Telafide Ben de Varım” etkinlikleri sürüyor

İHA

Tunceli’de “Telafide Ben de Varım” etkinlikleri sürüyor

–Tunceli merkez ve ilçe okullarında başlanan ‘Telafide Ben de Varım’ etkinlileri devam ediyor.
Milli Eğitim Bakanlığınca Covid19 salgını nedeniyle oluşan sosyal ve duygusal kayıpları gidermek için ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde eğitim gören öğrenciler için hazırlan ‘Telafide Ben de Varım’ programı etkinlikleri Tunceli’de devam ediyor. Tunceli merkez ve ilçe okullarında 5 Temmuz31 Ağustos tarihleri arasında fiziksel, sosyalduygusal, akademik gelişim ve özel eğitim alanı olmak üzere dört ana temaya uygun hazırlanan etkinlikler, öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla sürüyor. Rafting, balon futbolu, drama, bisiklet turu, zeka oyunları, geziler, okçuluk, takım sporları, deneyler, taş boyama, çevre düzenleme, ilk yardım gibi etkinlilerde bir araya gelen öğrenciler keyifli vakit geçirme şansı yakalıyor.
Etkinlik hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, “Bilindiği gibi Covid19 ile mücadele kapsamında uzun süre evlere kapandık. Bu durumdan en çok etkilenenler ise çocuklarımız oldu. Gelişimlerinin en önemli önceliklerinden olan sosyalleşme ve oyun etkinliklerinden uzak kalmak zorunda kaldılar. İşte bu nedenle bakanlığımız tarafından çocuklarımızın evlere kapandığı sürede uzak kaldığı akademik, fiziksel, sosyal duygusal, kültürel ve sportif alanlara onları yeniden kavuşturmak için “Telafide Ben de Varım” programı başlatılmıştır. Program ile oluşturulan heyecanla çocuklarımızın eve kapandığı süreçte yapamadıklarını yapmalarının önü açılmış oldu. Biz de Tunceli Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kapsamlı bir program hazırladık. Bu etkinliklerin her birine öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz, telafidebendevarim.meb.gov.tr adresinden erişebilirler. Katıldığım etkinliklerde eğitici ve eğlenceli bir sürecin geçtiğini görmekten oldukça memnunum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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