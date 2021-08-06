Tunceli’de bir köy ve mezra karantinaya alındı

Tunceli’de bir köy ve mezranın Covid19 vakası ile temaslı sayısının fazla olması sebebiyle 10 gün süreyle karantinaya alındığı bildirildi.
Konuya ilişkin Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Tunceli Mazgirt ilçemize bağlı Koyunuşağı köyü ve Hüseyinağa mezrasında, çok sayıda Covid19 vakası görülmesi ve görülen vakaların temaslı sayısının fazla olması sebebiyle; 06.08.2021 tarihinden geçerli olmak üzere söz konusu köy ve mezra 10 gün süre ile karantina altına alınmıştır” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.