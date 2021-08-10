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Tunceli'de 'ormanın hayaleti' olarak bilinen vaşak görüntülendi

DHA

Tunceli'de 'ormanın hayaleti' olarak bilinen vaşak görüntülendi


Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ Munzur Vadisi Milli Parkı'nda, genelde geceleri ortaya çıktığı ve görülmesi zor olduğu için halk arasında 'ormanın hayaleti' olarak bilinen vaşak görüntülendi.
Dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için birinci derecede koruma altında olan ve Uluslararası Doğaya Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak, Tunceli'de Munzur Vadisi Milli Parkı'nda görüldü. Genelde gece avlandığı için bölge halkının 'ormanın hayaleti' adını verdiği vaşak, arkadaşlarıyla vadiyi gezmeye gelen Sefkan Salan tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bir süre Salan'ı izleyen vaşak, daha sonra bölgeden uzaklaştı.
Vadide otomobille gezerken yol kenarındaki vaşağı fark edip cep telefonu kamerası ile görüntülediğini Salan, "Yaz dönemlerinde Munzur Vadisi Milli Parkı, çok fazla insan baskısına maruz kalıyor ve yaban hayatı bundan da fazlasıyla etkileniyor. Zaman zaman da vaşak, kaçak avcıların hedefinde oluyor. Bundan dolayı bu canlıların hak ettiği şekilde korunması gerektiğini düşünüyorum" dedi. DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2021-08-10 10:53:05

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