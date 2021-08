Devletten destek aldı, karpuzdan cips yapıp dünyaya pazarlamaya başladı 23 yıl uğraştığı turizm işletmeciliğini bıraktı, devletten aldığı destekle 23 çeşit meyve kurusunu dünya pazarına sunuyor Susuz yetişen karpuzdan 12 ay boyunca yenilebilen doğal cips yapıyor, yurt dışından gelen 4 tonluk siparişe yetişmeye çalışıyor

İstanbul ve İzmir başta olmak üzere 23 yıl boyunca birçok ilde turizm işletmeciliği yapan ve 3 yıl önce memleketi Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine yerleşen Salim Tufan, devletten aldığı destek ile kurutma tesisi açtı. Burada 23 çeşit meyve kurusu üreten Tufan, özellikle bölgeye has susuz olarak yetişen hıdıroz karpuzundan 12 ay boyunca tüketilebilen doğal cips üreterek ürünü, İngiltere, Fransa ve Hollanda’ya ihraç etmeye başladı.

İstanbul ve İzmir başta olmak üzere bir çok ilde 5 yıldızlı otellerde işletmecilik yapan Salim Tufan, 3 yıl önce memleketi olan Çemişgezek ilçesine dönüş yaptı. Tufan, ardından neler yapabilirim diye bakarken meyve kurutma işine girmeye karar verdi. İlçe kaymakamlığı ve KOSGEB'den destek alan Tufan, bahçesine bir kurutma atölyesi kurdu. İstihdam sağladığı 3 kişi ile çalışan Tufan, 23 çeşit meyve kurusunu 3 ülkeye göndermeye başladı. Tufan, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde ilk olan bu tesiste özellikle bölgeye has susuz olarak yetişen hıdıroz karpuzundan doğal cips üretiyor. İlçede yaklaşık 25 aileye iş ve pazarlama alanı oluşturarak büyük bir istihdam alanı oluşturduklarını belirten Tufan, İngiltere, Fransa ve Hollanda’dan yaklaşık 4 tonluk meyve kurusu siparişi aldıklarını ve hedeflerinin ise işletmeyi büyüterek fabrikaya dönüştürmek olduğunu kaydetti.



Susuz yetişen karpuzdan organik cips üretti

Bölgeye has susuz yetişen karpuzdan organik cips ürettiklerini belirten Salim Tufan, "Yaklaşık 3 yıldır Çemişgezek’e tekrar dönüş yaptım. İstanbul’da yaşıyordum, turizmciydim. Tekrardan geri dönüşten sonra 'ne yapalım', 'ne edelim' derken meyve kurusu işine girdik. Burada yaklaşık 23 çeşit meyve kurusu üretiyorum. Çemişgezek’in en meşhur ürünlerinden bir tanesi coğrafi işaret almış Ulukale dutudur. Onun yanında bilinmeyen farklı bir lezzeti daha var, hıdıroz karpuzu diye anılan bir karpuzumuz var. Bunu da işlemeye başladık ve katma değer kazandırdık. Karpuzdan cips yapıyoruz. Susuz yetişen bir karpuz olduğu için, sadece sertifikası olmadığı için organik diyemiyoruz, tamamen organik hiçbir kimyasal biri ürün verilmeden ve sulama yapılmadan yetişen karpuzlara yeni bir katma değer kattık. Bunları cips olarak piyasaya arz etmeye başladık” dedi.



''İngiltere, Fransa ve Hollanda ile anlaşma yaptık''

Bölgede tek olduklarını ve 3 farklı ülkeden yaklaşık 4 tonluk meyve kurusu anlaşması yaptıklarını dile getiren Tufan, "Şu an Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ilkiz. Bizden başka karpuz ve kavun kurusu yapan kimse yok. Bu ürünlerin yüzde 90’ını yurt dışına göndereceğiz. Şuan 3 tane anlaşma yaptık. Ekim ayı itibariyle İngiltere, Fransa ve Hollanda ile anlaşma yaptık, 4 ton civarında bir anlaşmamız var. Bunu da ilerletip daha da büyütmek istiyoruz. Sadece kendi ilçemizin ürünleri olduğu için yaklaşık 25 aileye de bu şekilde dokunuyoruz" diye konuştu.

Yaklaşık 8 saatte hava yoluyla ürünlerin suyunu aldıklarını belirten Tufan, “Geride vitamin ve mineral gibi hiçbir kayıp yaşamadan her türlü ürünü 12 ay boyunca tüketebilirler. Bu cipsin süresi herhangi bir katkı maddesi koymadan yaklaşık 2 yıl boyunca uygun şartlar altında rahatlıkla kullanabilirler. Biz fırından çıkarttıktan sonra 24 saat dinlendiriyoruz. Ondan sonra da 24 saat boyunca difrizde pastörize ediyoruz. Ardından da vakumluyoruz, herhangi bir hava teması kesinlikle olmuyor. Ondan sonra da nihai tüketiciye gönderiyoruz. Bununla ilgili Çemişgezek Kaymakamı Mehmet Güder ve KOSGEB’den destek aldık. Çok büyük faydaları oldu. Nasip olursa bu işi daha da büyütüp atölyeyi fabrikaya çevirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

