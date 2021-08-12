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Serhat Ozan YILDIRIM/ÇEMİŞGEZEK (Tunceli), (DHA)TUNCELİ'de kayalıklardan düşen yavru ayıyı, jandarma kurtardı. Uzun süre susuz kalan yavru ayıya jandarma, eliyle su içirdi.

Çemişgezek ilçesine bağlı Tekeli köyünde yavru ayı, kayalıklardan düştü. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri sevk edildi. Ekipler, ayıya önce elleriyle su içirdi, ardından da bulunduğu yerden aldı. Jandarma, yavru ayıyı tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi´ne götürdü. DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli / Çemişgezek Serhat Ozan YILDIRIM

2021-08-12 15:25:36



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