Evinde uyuşturucu ve teröristlerin fotoğrafları bulundu, gözaltına alındı

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TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ´de, evinde esrar, Hint keneviri ve teröristlere ait fotoğraflar ele geçirilen 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu Nazmiye ilçesindeki köyde bulunan evde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Adrese operasyon düzenleyen ekipler; yaptıkları aramada 55 gram kubar esrar, 607 kök Hint keneviri ve etkisiz hale getirilen 2 teröriste ait fotoğraflar ele geçirdi. İsmi açıklanmayan kişi, gözaltına alınırken, jandarmadaki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli / Merkez

2021-08-13 11:52:58



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