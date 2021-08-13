Serinlemek için Munzur Çayı'na giren Umut, boğuldu

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ´da ailesi ile birlikte Munzur Vadisi Milli Parkı´nda piknik yapan Umut Yıldız (19) serinlemek için girdiği çayda boğuldu.
Olay, öğle saatlerinde Tunceli-Ovacık karayolunun 10´uncu kilometresinde Pilvenk mevkisinde meydana geldi. Ailesi ile Munzur Vadisi Milli Parkı´na piknik yapmaya giden Umut Yıldız (19), serinlemek için Munzur Çayı´na girdi. Bir süre sonra Yıldız, suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden bir kişi, yardıma koştu, ancak Umut Yıldız´ı kurtarmayı başaramadı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yarım saatlik çalışmasıyla Yıldız´ın cansız bedeni, suda bir kayanın altında bulundu. AFAD ekipleri, Umut Yıldız'ın cansız bedenini sudan çıkartırken, aile bireyleri fenalık geçirdi.
Yıldız´ın cansız bedenini ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne morguna götürdü.DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan Yıldırım
2021-08-13 15:52:36
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