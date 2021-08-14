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Kılıçdaroğlu'nun teyzesi, Tunceli'de son yolculuğa uğurlandı 

DHA

Kılıçdaroğlu'nun teyzesi, Tunceli'de son yolculuğa uğurlandı 


Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun teyzesi Fecire Işık (85), Tunceli'de düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Cenazeye Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP'li milletvekilleri de katıldı. 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden teyzesi Fecire Işık'ın cenaze törenine katılmak için sabah saatlerinde genel başkan yardımcıları Erdoğan Toprak, Veli Ağbaba, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu ile Elazığ Havalimanı´na geldi, buradan da kara yolu ile Tunceli'ye geçti. Kılıçdaroğlu, cenaze töreni için geldiği Tunceli Cemevi´nde taziyeleri kabul etti. Cenazeye Kılıçdaroğlu ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ve CHP'li milletvekilleri katıldı. Kılıçdaroğlu, teyzesinin tabutuna omuz vererek, cenaze aracına kadar taşıdı. Fecire Işık´ın cenazesi, Nazimiye ilçesine bağlı Ramazan köyüne götürülerek, toprağa verildi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, daha sonra Tunceli merkez Atlantı köyünde bulunan aile kabristanlığına giderek, annesi Yemoş ve babası Kamer Kılıçdaroğlu'nun mezarlarını ziyaret edip, dua etti. Kılıçdaroğlu, ardından Tunceli´den ayrılarak, kara yolu ile Elazığ'a geçti.DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM
2021-08-14 13:53:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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