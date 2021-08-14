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Tunceli'den sel bölgesine 85 ton su gönderildi

DHA

Tunceli'den sel bölgesine 85 ton su gönderildi


Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ´den, yoğun yağış sonrası oluşan selden etkilenen Kastamonu ve Sinop'a, içerisinde 85 ton su bulunan yardım TIR'ları yola çıktı.
Tunceli Valiliği, Batı Karadeniz bölgesindeki etkili yağışlar sonucunda meydana gelen sel sonrasında oluşan yaraları sarmak için harekete geçti. Tunceli valiliği, İl Özel İdaresi ve özel bir su firması sel bölgesindeki vatandaşların su ihtiyacını karşılamak için 85 ton su TIR'larla Kastamonu ile Sinop´a gönderildi. 
`TUNCELİ´NİN YÜREĞİ SİZLERLE´
Tunceli´nin yüreğinin selde etkilenen illerin yanında olduğunu belirten Vali yardımcısı Osman Şahin, "Batı Karadeniz bölgemizde sel afetinden dolayı zarar gören vatandaşlarımıza en önemli ihtiyaç olan su gönderdik. Bu vesileyle özellikle Kastamonu, Sinop ve Bartın illerimiz olmak üzere etkisi altına alan sel felaketinde yaşamlarını yitiren vatandaşlarımıza rahmet diliyorum. İnşallah Rabbim, milletimize bu tarz acılar bir daha yaşatmaz. 3 TIR içme suyunu Kastamonu ve Sinop illerine gönderiyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM
2021-08-14 19:16:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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