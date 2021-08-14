Tunceli'de eylem ve etkinlikler 30 gün izne bağlandı

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Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında kentte yapılması planlanan eylem ve etkinlikler, 30 gün süreyle izne bağlandı.

Tunceli Valiliği'nce, koronavirüs salgını ve yeni varyantlar sonrası artan bulaşıcılık riskini kontrol altına almak amacıyla 15 Ağustos14 Eylül´de yapılacak gösteri, yürüyüş, miting, toplantı, oturma eylemi gibi etkinliklerin izne tabi tutulacağı belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM

2021-08-14 21:19:59



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