Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz korona virüse yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tunceli Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz’ın korona virüs testi pozitif çıktı.

Edinilen bilgiye göre tatil için Ankara’ya giden Tunceli Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, belirtiler göstermesi üzerine test yaptırdı. Testi pozitif çıkan Yılmaz’ın tedbir amacıyla hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, son kararname ile Tunceli’ye atanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.