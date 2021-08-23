Tunceli’de bir köy daha suya kavuştu

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Tunceli Valiliği Köylere Hizmet Götürme Birliği ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde merkeze bağlı Uzuntarla köyüne su verildi.

Tunceli Valiliği Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 2021 yılı yatırım programına alınan bir proje daha hayata geçirildi. Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında merkeze bağlı Uzuntarla köyüne su verilmeye başlandı. Köyde yaşayan vatandaşlar, suyun getirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

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