Tunceli’de Günboğazı Göletine 100 bin pullu sazan yavrusu bırakıldı

Tunceli’de 100 bin pullu sazan yavrusu Pertek ilçesine bağlı Günboğazı köyü sınırları içinde bulunan Günboğazı Göletine bırakıldı.

Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Elazığ Su Ürünleri Üretme İstasyonu Müdürlüğünden temin edilen 100 bin pullu sazan yavrusu, Pertek ilçesine bağlı Günboğazı köyü sınırları içinde bulunan Günboğazı Göletine bırakıldı. Balıklandırma faaliyetinin sonraki yıllarda da devam edeceği belirtildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Tunceli Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Kaya, ''Balıklandırmadaki amacımız, su ürünleri kaynaklarındaki doğal türleri ve ekolojik dengeyi korumak, ekonomik değere haiz balık türleri avcılığının sürdürülebilirliğini sağlamak, biyolojik çeşitliliği artırarak amatör olta avcılığının gelişmesine katkı sunmak ve bunların yanında da vatandaşlarımızın beyaz et ihtiyacını karşılamaktır. İnsanların çevreyi bilinçsizce kirlettiği ve yine bilinçsizce avlanarak birçok su ürününün varlığını tükenme noktasına getirebildiği düşünüldüğünde, balıklandırma faaliyetlerinin önemi daha da artmaktadır. Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında müdürlüğümüzce, Elazığ Su Ürünleri Üretme İstasyonu Müdürlüğü’nden temin edilen 100 bin pullu sazan yavrusu, Pertek ilçemize bağlı Günboğazı köyü sınırları içinde bulunan Günboğazı Göletine bırakılmış olup, bu faaliyetlerimiz sonraki yıllarda da devam edecektir'' dedi.

Göletlere bırakılan balıkların korunması konusunda vatandaşlardan katkı beklediklerini kaydeden Kaya, ''Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında göletlere bırakılan yavru balıkların korunmasına vatandaşlarımızın da katkı sunması ve en az bir kez üremelerine zaman tanınması gerekmektedir. Amatör balıkçılarımızın avlanma dönemlerine dikkat ederek bırakmış olduğumuz bu balıkları üç yıldan önce avlamamaları, avlanma sırasında olta ve iğne sayısına, resmi avlanma günlerine, yasal avlanma dönemlerine, günlük avlanabilir balık adedine ve miktarına, balıkların yasal avlanma boylarına dikkat etmeleri ile sürdürülebilir su ürünleri avcılığı mümkün olacaktır'' diye konuştu.

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