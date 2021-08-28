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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Valilikten yangına ilişkin açıklama

İHA

Valilikten yangına ilişkin açıklama

Tunceli Valiliği, Hozat ve Ovacık ilçeleri arasında devam eden orman yangınına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Valilik açıklamasında, “Basında ve kamuoyunda bazı çevrelerce Tunceli ilimiz Hozat ve Ovacık ilçelerimiz sınırları içerisinde çıkan örtü yangınlarına müdahale edilmediği, uzun zamandır yangının devam ettiği şeklinde asılsız paylaşımlar yapılmakta ve kamuoyu yanıltılmaktadır. 26 Ağustos tarihinde çıkan OvacıkHozat arası Buzlutepe örtü yangını, dün itibariyle tamamen söndürülmüştür. Yine 26 Ağustosta başlayan Hozat Tanzi Deresi üzeri batı tarafı bağımsız münferit alanda çıkan yangın, 27 Ağustos tarihinde tamamen söndürülmüştür. Hozat Tanzi Deresi üzeri uzak mesafe doğu tarafında bağımsız münferit alanda çıkan büyük örtü yangını tamamen kontrol altına alınmış, yangın alanının etrafı iş makineleri marifetiyle yangın bantlarıyla çevrilmiş alanda zaman zaman münferit alevlenmeler ve tütmeler yaşanmakta olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Hozat Tanzi Deresi’nin daha üst kısımlarında bulunan bağımsız münferit alanın etrafı genel itibariyle iş makineleri marifetiyle yangın bantlarıyla çevrilmiş olup ekiplerimizin müdahale çalışmaları gayretle devam etmektedir. Yangın alanı yerleşim yerlerimize oldukça uzak bir bölgede olduğundan yerleşim yerlerine sıçrama ihtimali bulunmamaktadır. Bölge vatandaşlarımız açısından tehlikeli olup Ovacık ve Hozat Kaymakamlıklarımızın izni olmaksızın alana girilmemesi ve oluşturulmaya çalışılan sosyal medya algılarına itibar edilmemesi ayrıca kamuoyunu yanıltanlar hakkında yasal işlem yapılacağının bilinmesi önemle rica olunur” denildi.

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