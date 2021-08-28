Tunceli Valiliği: Örtü yangını 2 noktada söndürüldü (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli Valiliği: Örtü yangını 2 noktada söndürüldü (2)

DHA

Tunceli Valiliği: Örtü yangını 2 noktada söndürüldü (2)


BİR NOKTADA TAMAMEN SÖNDÜRÜLDÜ
Hozat´ta Tanzi Deresi çevresi ile Ovacık ilçesinde Buzultepe mevkisinde çıkan örtü yangınları ile ilgili Tunceli Valiliğinden açıklama yapıldı. Yangınlara sabah erken saatlerde havadan da müdahalenin başlanılacağı belirtilen açıklamada, "26 Ağustos tarihinde çıkan Ovacık-Hozat arası Buzlutepe örtü yangını, Hozat Tanzi Deresi üzerinde batı kısmında münferit alanlarda tamamen söndürülmüştür. Hozat Tanzi Deresi´nin alt kısımlarında bulunan bağımsız münferit alanın etrafı genel itibariyle iş makinaları marifetiyle tamamen daraltılmış olup ekiplerimizin müdahalesi devam etmektedir. Sabah erken saatlerden itibaren havadan da müdahale başlayacaktır. Karadan ve havadan müdahale ile birlikte iş makinalarıyla daraltılan alanda söndürme ve soğutma çalışmalarını yarın kısa sürede tamamlanması hedeflenmektedir. Valiliğimiz bilgilendirmeleri haricinde bir kısım çevrelerin algı oluşturmak maksadıyla yaydığı sosyal medya açıklamalarına itibar edilmemesi hususu kamuoyunun dikkatine sunulur" denildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM
2021-08-28 22:09:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tunceli´de teröristlere ait 2 sığınak imha edildi
YEREL HABERLER Tunceli´de teröristlere ait 2 sığınak imha edildi
Tunceli’de 2 sığınak imha edildi: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi
YEREL HABERLER Tunceli’de 2 sığınak imha edildi: Çok sayıda mühimmat ...
Valilikten yangına ilişkin açıklama
YEREL HABERLER Valilikten yangına ilişkin açıklama
Tunceli Valiliği: Örtü yangını 2 noktada söndürüldü
YEREL HABERLER Tunceli Valiliği: Örtü yangını 2 noktada söndürüldü
Tunceli’deki orman yangını devam ediyor
YEREL HABERLER Tunceli’deki orman yangını devam ediyor
Tunceli´de, aynı bölgede yine örtü yangını çıktı
YEREL HABERLER Tunceli´de, aynı bölgede yine örtü yangını çıktı
Dağ keçileri karayoluna indi, vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı
YEREL HABERLER Dağ keçileri karayoluna indi, vatandaşlar cep ...
Tunceli’de söndürülen örtü yangını yeniden başladı
YEREL HABERLER Tunceli’de söndürülen örtü yangını yeniden başladı
Tunceli Valisi Özkan, yola inen koruma altındaki yaban keçileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi
YEREL HABERLER Tunceli Valisi Özkan, yola inen koruma altındaki ...
Tunceli’de Günboğazı Göletine 100 bin pullu sazan yavrusu bırakıldı
YEREL HABERLER Tunceli’de Günboğazı Göletine 100 bin pullu sazan ...
Tunceli'de örtü yangını
YEREL HABERLER Tunceli'de örtü yangını

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.