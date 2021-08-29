2 helikopter ve 1 uçağın müdahale ettiği Tunceli’deki orman yangınının yüzde 95’i söndürüldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2 helikopter ve 1 uçağın müdahale ettiği Tunceli’deki orman yangınının yüzde 95’i söndürüldü

İHA

2 helikopter ve 1 uçağın müdahale ettiği Tunceli’deki orman yangınının yüzde 95’i söndürüldü

Tunceli’nin Hozat ve Ovacık ilçeleri arasında kalan Buzlutepe ile Tanzi Deresi üzerinde süren orman yangınına karadan çok sayıda ekibin yanı sıra 2 helikopter ve 1 yangın söndürme uçağı müdahale ediyor. Yapılan çalışmalarla yangının yüzde 95’i söndürülürken, bugün tamamen söndürülmesi hedefleniyor.
Tunceli’nin Hozat ve Ovacık ilçeleri arasında kalan Buzlutepe mevkiinde yaklaşık 10 gün önce başlayan orman yangını, kontrol altına alınmasının ardından rüzgarın etkisiyle yeniden başladı. Geniş bir alana yayılan yangına, ekipler müdahaleye başladı. Yangına, 2 helikopter, 1 yangın söndürme uçağı, 2 dozer, 2 greyder, 3 arasöz, 5 adet yangın ilk müdahale aracı, 40 kişilik ekip, 3 tim jandarma ekibi müdahale etti. Yapılan çalışmalarla yangının yüzde 95’i söndürülürken, bugün tamamen söndürülmesinin hedeflendiği bildirildi. Ayrıca Vali Mehmet Ali Özkan da bölgeye gelerek çalışmaları yakından takip ederek, yetkililerden bilgi aldı.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Hozat Tanzi Deresi üzerinde tek bölgede devam eden örtü yangınını söndürme çalışmaları, havadan 2 helikopter, 1 uçak ve karadan devam etmekte olup çalışmaların gün içerisinde kısa sürede tamamlanması ve yangının tamamen söndürülmesi hedeflenmektedir. Yangını söndürmek için canla başla mücadele veren ekiplerimize ve tüm imkanları seferber eden yüce devletimize şükranlarımızı sunuyoruz” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tunceli Valiliği: Örtü yangını 2 noktada söndürüldü (2)
YEREL HABERLER Tunceli Valiliği: Örtü yangını 2 noktada söndürüldü ...
Tunceli´de teröristlere ait 2 sığınak imha edildi
YEREL HABERLER Tunceli´de teröristlere ait 2 sığınak imha edildi
Tunceli’de 2 sığınak imha edildi: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi
YEREL HABERLER Tunceli’de 2 sığınak imha edildi: Çok sayıda mühimmat ...
Valilikten yangına ilişkin açıklama
YEREL HABERLER Valilikten yangına ilişkin açıklama
Tunceli Valiliği: Örtü yangını 2 noktada söndürüldü
YEREL HABERLER Tunceli Valiliği: Örtü yangını 2 noktada söndürüldü
Tunceli’deki orman yangını devam ediyor
YEREL HABERLER Tunceli’deki orman yangını devam ediyor
Tunceli´de, aynı bölgede yine örtü yangını çıktı
YEREL HABERLER Tunceli´de, aynı bölgede yine örtü yangını çıktı
Dağ keçileri karayoluna indi, vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı
YEREL HABERLER Dağ keçileri karayoluna indi, vatandaşlar cep ...
Tunceli’de söndürülen örtü yangını yeniden başladı
YEREL HABERLER Tunceli’de söndürülen örtü yangını yeniden başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.