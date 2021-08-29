OGM: Tunceli'de 2 helikopter ve 1 uçakla yangına müdahale sürüyor (3)

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TUNCELİ VALİLİĞİ: YANGIN TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Tunceli Valiliği'nden Ovacık ile Hozat ilçeleri arasındaki orman yangının tamamen kontrol altına alındığı duyuruldu. Valilik'ten yapılan açıklamada, "Hozat ilçemiz Tanzi Deresi üzerinde başlayan örtü yangını ekiplerimizin karadan iş makinaları ve arazözler ile havadan da uçak ve helikopterle müdahalesi sayesinde tamamen kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Tarım ve Orman Bakanı'mıza, İçişleri Bakanı'mıza, bizzat ilimize gelerek yangını alanda takip eden Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey´e ve ekibine, alanda alın teri döken arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" denildi.

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2021-08-29 17:44:11



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