OGM: Tunceli'de 2 helikopter ve 1 uçakla yangına müdahale sürüyor (4)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

OGM: Tunceli'de 2 helikopter ve 1 uçakla yangına müdahale sürüyor (4)

DHA

OGM: Tunceli'de 2 helikopter ve 1 uçakla yangına müdahale sürüyor (4)


CHP'Lİ AĞBABA: SOSYAL MEDYADA GEZEN BAZI FOTOĞRAFLAR GERÇEKÇİ DEĞİL
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Tunceli'ye gelen Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, beraberinde CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ile yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. CHP'nin 251 belediyesinin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla her türlü araç, gereç ve insan gücünü Tunceli halkıyla paylaşmaya hazır olduğunu belirten Ağbaba, şunları söyledi:
"Tunceli'deki yangınlar, sosyal medyada Türkiye'nin gündeminde. Sosyal medyanın ve kamuoyunun tepkisi neticesinde kimilerinin de tırnak içinde söyleyeyim yaygarası neticesinde buraya helikopter ve uçakla havadan müdahale başladı. Bunun olumlu olduğunu söyleyelim. Öncelikle hemen arkamızda gözüken yangının en çok olduğu alan sabah daha çoktu. Öğlen müdahaleden sonra azaldı. Şu durumu tüm kamuoyunun duyması için söyleyelim; sosyal medyada tepkisi olan insanlar kendilerine göre haklılar, şu anda yangının havadan müdahale ile kontrol altına alındığını söyleyebiliriz. Biz 251 belediyemizle genel başkanımızın talimatıyla her türlü araç, gereç ve insan gücü imkanımızı Tunceli halkımızla paylaşmaya hazırız. Bu durumu Tunceli Valisi'ne de söyledik. Umarım kısa sürede yangın kontrol altına alınır. İnsanlar isyan ediyor, buraya özgü bir durum gibi söylüyorlar ama tekrar belirtelim yangınlar kontrol altına alınmaya başladı. Sosyal medyada bazı fotoğraflar geziyor. Onlar da gerçekçi değil bunu belirtelim. Yangınlar kontrol altına alıncaya kadar burada olacağız. Bizim bölgeye gidilmesine güvenlik gerekçesiyle izin verilmedi. Onu da kamuoyunun takdirine bırakıyoruz, biz de ısrarcı bir tavır sergilemedik zaten."
CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu da, "Orada çalışan emekçi kardeşlerimizin mücadelesini yerinde gördük. Gerçekten zor şartlarda çaba veriyorlardı. Bunun insan gücüyle yapılmayacağını söyledik. Oradaki resimleri de sayın valimize söyledik ve havadan müdahale yapılması gerektiğini dile getirdik. Sayın valimiz sabah uçağın geleceğini söyledi. Bugün 1 uçak ve 2 helikopter yangına müdahale edince dün ile bugün arasında yüzde 90 derecelik bir fark var. Gerçekten ciddi bir alan yanmıştı. Biz 12 kilometre yol gittik o gittiğimiz yolda da hem sağlı hem sollu bir şekilde orman yanmıştı" diye konuştu. 
 DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2021-08-29 19:15:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

OGM: Tunceli'de 2 helikopter ve 1 uçakla yangına müdahale sürüyor (3)
YEREL HABERLER OGM: Tunceli'de 2 helikopter ve 1 uçakla yangına ...
Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan: “4 noktada devam eden yangının 3 noktası tamamen söndürüldü”
YEREL HABERLER Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan: “4 noktada devam ...
Jandarma nöbet tuttu, yangın söndürme uçağı barajdan su takviyesi yaptı
YEREL HABERLER Jandarma nöbet tuttu, yangın söndürme uçağı barajdan ...
OGM: Tunceli'de 2 helikopter ve 1 uçakla yangına müdahale sürüyor (2)
YEREL HABERLER OGM: Tunceli'de 2 helikopter ve 1 uçakla yangına ...
2 helikopter ve 1 uçağın müdahale ettiği Tunceli’deki orman yangınının yüzde 95’i söndürüldü
YEREL HABERLER 2 helikopter ve 1 uçağın müdahale ettiği Tunceli’deki ...
Tunceli Valiliği: Örtü yangını 2 noktada söndürüldü (2)
YEREL HABERLER Tunceli Valiliği: Örtü yangını 2 noktada söndürüldü ...
Tunceli´de teröristlere ait 2 sığınak imha edildi
YEREL HABERLER Tunceli´de teröristlere ait 2 sığınak imha edildi
Tunceli’de 2 sığınak imha edildi: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi
YEREL HABERLER Tunceli’de 2 sığınak imha edildi: Çok sayıda mühimmat ...
Valilikten yangına ilişkin açıklama
YEREL HABERLER Valilikten yangına ilişkin açıklama
Tunceli Valiliği: Örtü yangını 2 noktada söndürüldü
YEREL HABERLER Tunceli Valiliği: Örtü yangını 2 noktada söndürüldü
Tunceli’deki orman yangını devam ediyor
YEREL HABERLER Tunceli’deki orman yangını devam ediyor
Tunceli´de, aynı bölgede yine örtü yangını çıktı
YEREL HABERLER Tunceli´de, aynı bölgede yine örtü yangını çıktı
Dağ keçileri karayoluna indi, vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı
YEREL HABERLER Dağ keçileri karayoluna indi, vatandaşlar cep ...
Tunceli’de söndürülen örtü yangını yeniden başladı
YEREL HABERLER Tunceli’de söndürülen örtü yangını yeniden başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.