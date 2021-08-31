Munzur Vadisi Milli Park'taki yangına müdahale sürüyor (2)

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MEHMETÇİK YANGINA MÜDAHALE EDİYOR

Tunceli'nin Munzur Vadisi'nde devam eden yangına müdahale için İl Jandarma Komutanlığı'ndan 80 personel de bölgeye gönderildi. Dağlık bölgeye ulaşan askerler, ekiplerle birlikte alevlere müdahale ediyor.DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Ovacık Serhat Ozan Yıldırım

2021-08-31 14:37:02



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