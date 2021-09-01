Tunceli’de kurt görüntülendi

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde doğa fotoğrafçısı tarafından kurt görüntülendi.

Doğa yaşamı ön plana çıkan Tunceli’nin Pülümür ilçesinde doğa fotoğrafçısı Muzaffer Akyüz tarafından kurt görüntülendi. Kurdu ilçede bulunan bir ziyaretgaha gittiğinde görüntülediğini aktaran Akyüz, “Muhtemelen kesilmiş hayvanların sakatatları ve iç organlarını yemek için bekliyordu. Uzunca bir süre uzakta bekledi. Zaman zaman uzaklaşıp yeniden geldi. Zayıf ve aç görünüyordu. Çekimi yaptıktan sonra bölgeden uzaklaştım. O da muhtemelen gelip karnını doyurmuştur. Kurtlar nadiren görüntüleniyor. Doğada önemli işlevleri olan kurtlara zarar verilmemesi gerekiyor" dedi.

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