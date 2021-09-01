Tunceli'deki yangında tulumbalı ekipler soğutma çalışmalarında



Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)TUNCELI'nin Munzur Vadisi Milli Parkı içinde kalan Fırtına Veli mevkisinde çıkan, 55 saat sonra kontrol altına alınan yangın ile ilgili soğutma çalışmaları sürüyor. AFAD ve AFAD gönüllerinden oluşan 40 kişilik ekip, soğutma çalışmaları için 30 litrelik su çantaları ve tulubalarla parkın zirvesi Gül Yaylası'na askeri helikopterle indirildi. Bölgede görev yapan ekiplerin güvenliği için ise iki insansız hava araçı (İHA) keşif uçuşu yapıyor.

Türkiye'nin alan bakımından en büyük 2'nci, endemik bitki türü ve yaban hayatı açısından da en zengin 1'inci milli parkı Munzur Vadisi'nin içinde kalan Fırtına Veli mevkisinde çıkan yangın, 55 saat sonra kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarına iki yangın söndürme uçağı ile Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, Doğa Koruma ve Milli Parklar, jandarma, Munzur Arama-Kurtarma, Tunceli ile Ovacık, Pertek, Hozat, Çemişgezek belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra gönüllü vatandaşlar ile birlikte toplam 350 kişiden oluşan bir ekip müdahale etti.

TULUMBALI EKİPLER DEVREDE

55 saatlik zorlu mücadelenin ardından soğutma çalışmaları sürüyor. AFAD ve AFAD gönüllerinden oluşan 40 kişilik ekip, 30 litrelik su çantaları ve tulumbalarla parkın zirvesi Gül Yaylası'na askeri helikopterle indirildi. Ekip, buradaki soğutma çalışmalarına destek verecek. Bölgede kuru otlar nedeniyle yeni bir yangının çıkmaması için büyük çaba sarf ediliyor.

PÜLÜMÜR VADİSİ'NDE DE YANGIN

Bu arada Pülümür Vadisi'nde bulunan Roj Deresi ile Mirik mezrası yakınlarındaki kırsal bölgede, 3 gün önce yangın çıktı. Hem özel güvenlik bölgesi olan hem de sarp araziye sahip mevkiye iki söndürme helikopteriyle havadan müdahale edildiği belirtildi.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM

2021-09-01 12:36:44



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.