Tunceli'deki yangında tulumbalı ekipler soğutma çalışmalarında (2)

VALİLİK: YENİ ÖRTÜ YANGINI BAŞLADI
Tunceli Valiliği, merkez Aktuluk ile Pülümür Mamudan bölgelerinde yeni örtü yangınlarının başladığını duyurdu. Örtü yangının başlamasıyla birlikte bölgeye karadan ve havadan müdahale edildiği belirtilen açıklamada, "Kıymetli vatandaşlarımız, ormanlarımız yangın tehlikesi altında. Lütfen ormanlık alanlara girmeyelim" uyarısı yapıldı.
Yangın bölgesi Uzunçayır Baraj Gölü'ne yaklaşık bir kilometre mesafede bulunuyor. Bu nederle yangın söndürme helikopterleri, su taşıma işini hızla yaparak yangına müdahale ediyor. Örtü yangınına bölgede bulunan helikopterler yönlendirildi. Karadan da ekiplerin müdahale ettiği yangının dumanı Tunceli merkezinden de görüldü. DHA-Genel Türkiye-Tunceli Ozan YILDIRIM
2021-09-01 16:18:57
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