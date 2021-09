Koyunlara bakarken ders de çalıştı, hayalini kurduğu tıp fakültesini kazandı Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Merdan Uyar, bir yandan ailesinin küçükbaş hayvanlarına bakarken bir yandan da ders çalıştı Bulduğu her fırsatı ders çalışarak değerlendiren Merdan, çocukluğundan beri hayalini kurduğu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Merdan Uyar, bir yandan ailesinin küçükbaş hayvanlarına bakarken diğer yandan da ders çalıştı. Girdiği üniversite sınavlarında TYT’den Türkiye 654.’sü ve sayısaldan 3 bininci olan Merdan, çocukluğundan beri hayalini kurduğu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı.

Çemişgezek’te yaşan 4 nüfuslu Uyar ailesinin 2 çocuğundan biri olan Merdan Uyar, küçük yaştan itibaren derslerine sıkı sıkıya sarıldı. İlçede kaldığı dönem içerisinde anne ve babasına yardım edip küçükbaş hayvanlarını yaylaya çıkararak otlatan Merdan, bu süre zarfında da boş olduğu anlarda kitaplarını açıp ders çalışmayı ihmal etmedi. Ders çalışmayı hiçbir zaman bırakmayan Merdan, üniversite sınavında önemli bir başarı elde etti. TYT’de Türkiye 654.’sü olan ve sayısalda ise 3 bininci olarak önemli bir başarıya imza atan Merdan Uyar, azmi ile çocukluğundan beri hayalini kurduğu doktorluk mesleğine bir adım daha yaklaştı. Tercihlerini yapıp beklemeye başlayan Merdan, sonuçların açıklanmasının ardından emeğinin de meyvesini aldı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan Merdan, zor şartlara rağmen çalışılması durumunda her şeyin başarılabileceğinin en büyük göstergesi oldu.



"Zamanımın büyük bir bölümünü hayvanlarla geçirdim"

Çemişgezek’te yaşadığını belirten Uyar, “Üniversite sınavına hazırlandığım dönemde koyunlara da bakıyordum. Dershaneye gidiyordum ama zamanımın büyük bir bölümü hayvanların yanında geçti. Genelde köyde annem ve babama yardım ediyordum. Akşam da erkenden kitaplarımı açıp ders çalışıyordum. Koyunlara bakarken de ders çalışmayı ihmal etmiyordum. Tunceli’nin Ovacık ilçesine bağlı Gözler Yaylasına gidiyorduk. Çocukluğumdan beri doktor olmak istiyordum. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandım. TYT’de 654., sayısalda ile 3 bininci oldum. Şartlar ne olursa olsun çalışınca her şey oluyor. Tavsiyem benim gibi olanlar hayallerinden vazgeçmesin, bolca çalışsınlar, çalışınca her şey oluyor” dedi.

