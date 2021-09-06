Vali Özkan Burmageçit’te öğrencilerle bir araya gelip vatandaşlarla buluştu

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, merkeze bağlı Burmageçit köyünde öğrencilerle bir araya gelip vatandaşları ziyaret etti.

Vali Özkan, uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitimin başlamasının ardından Burmageçit Köyü İlkokulunu ziyaret etti. Öğrencilerle bir araya gelip heyecanlarına ortak olan Vali Özkan, müdür ve öğretmenlere de başarılar diledi.

Daha sonra vatandaşları ziyaret eden Vali Özkan, ihtiyaç ve talepleri not aldırarak ilgili birimlere konular hakkında çalışma yapmaları talimatı verdi.

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