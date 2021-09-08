Çemişgezek Kaymakamı Güder, vatandaşlara veda etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çemişgezek Kaymakamı Güder, vatandaşlara veda etti

İHA

Çemişgezek Kaymakamı Güder, vatandaşlara veda etti

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde başarılı projelere imza attıktan sonra Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Muş’un Varto ilçesine Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili olarak atanan Mehmet Güder, vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet ettikten sonra Çemişgezek ilçesine veda etti.
Hayata geçirdiği önemli projeleri ve ilçeye olan hizmetleriyle vatandaşların gönlünde taht kuran, Çemişgezek Kaymakamı Mehmet Güder, yayımlanan kararnameyle Muş’un Varto ilçesine Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili olarak atandı. Tayini çıkan Kaymakam Güder, ilçede Urartu mağaralarına asma köprü, yol ve düzenleme çalışmaları projesi, menengiç ağaçlarına Antep fıstığı aşılama projesi, dut eleme, paketleme ve pekmez üretim tesisi gibi önemli projelerin yanında, ilçenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına yönelik olarak iz bırakan çalışmalarıyla halkın gönlünde taht kurmuştu. Cesur ve başarılı çalışmalarının ardından Muş’un Varto ilçesine atanan Kaymakam Mehmet Güder, Çemişgezek gibi güzel bir ilçede görev yapmanın haklı gurur ve mutluluğunu hep yüreğinde hissedeceğini aktararak, ilçeye önemli hizmetler kazandırmanın gönül rahatlığıyla ayrıldığını belirtti.
Çemişgezek’ten yapacağı ayrılığın görev icabı olduğunu, ruhen ve kalben ilçeyle bağlarını koparmayacağını, aktaran Kaymakam Güder, “Görev sürem boyunca, devletimin bana verdiği görevi layıkıyla gerçekleştirmek ve beklentinin daha fazlasını yapmak için gayret gösterdim. Bu görev ve sorumluluk bilinci içinde devlet adamı anlayışı ile tarafsız ve adil olarak Çemişgezek ilçe genelinde yaşayan her vatandaşın kaymakamı olarak hizmet etmeye gayret ettim. Görevimi hak, hukuk ve adalet anlayışı içerisinde yerine getirmenin huzuru ile ilçeden ayrılıyorum. İlçede göreve ilk başladığım günden itibaren köy köy, mahalle mahalle gezerek vatandaşlarımızla hemhal olup ilçeye neler yapabiliriz diye telaş içerisine düştük. Rutin köy işleri, yol, su gibi çalışmaların yanında ilçenin gelişmesi için birçok proje hazırladık. İlçede bulunan ve in delikleri olarak bilinen Urartu mağaralarına köprü, yürüyüş yolu ve çeşitli düzenlemelerle turizme kazandırılması için proje başlattık ve çok şükür şu anda inşaatı devam ediyor. İlçe merkezi ve köylerinde bulunan yabani menengiç ağaçlarına Antep fıstığı aşılama projemizi hazırladık. Bu ağaçları ekonomiye ve üretime kazandırmak için çalışmalarımız başladı. Gelecek yılda devam edecek ve ilçeye önemli bir ekonomik girdi sağlanacak. Dutun anavatanı olan Çemişgezek ilçemizde, dut eleme, paketleme ve pekmez üretim tesisinin kurulması için proje hazırladık. Projemizin uygulanması için bütün detayları tamamlandı. Yakında inşaatına başlanılacak. İlçeye yeni hükümet konağı kazandırılması için başlattığımız girişimlerde kabul gördü ve önümüzdeki yıl ihale edilecek” dedi.
Bir yıla çok şey sığdırdıklarını da aktaran Güder, “Ancak biliyoruz ki, makamlar gelip geçici. Önemli olanın vatandaşımızın duası ve hizmet ettiğimiz yerde hoş bir seda bırakmak. İçimiz neyse dışımız da hep öyle olmuştur. Asla kişisel beklenti ve gaye içerisinde olmadım. Yanlışın karşısında, doğrunun yanında hep dik durarak, eğilmeden, tek beklentimiz vatandaşımızın memnuniyeti ve duası olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerimle, hepinize en derin sevgi, selam ve saygılarımı sunuyorum. Hakkınızı helal ediniz. İlçedeki hizmet görevini yeni gelecek meslektaşıma devrediyor, kendisine üstün başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tunceli’de 60 okulun güçlendirme ve onarımı yapılacak
YEREL HABERLER Tunceli’de 60 okulun güçlendirme ve onarımı yapılacak
Vali Özkan Burmageçit’te öğrencilerle bir araya gelip vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Vali Özkan Burmageçit’te öğrencilerle bir araya gelip ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.