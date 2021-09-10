Teröristlerin kullandığı 7 sığınak kullanılmaz hale getirildi

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ´nin Pülümür ilçesi kırsalında düzenlenen 'Eren7 Mercan Munzur' operasyonunda teröristlere ait 7 sığınak, kullanılmaz hale getirildi.
Pülümür ilçesi kırsalında barındığı değerlendirilen terör örgütü üyelerini etkisiz hale getirmek ve lojistik desteğini bitirmek amacıyla İl Jandarma Komutanlığı'nca başlatılan 'Eren-7 Mercan-Munzur' operasyonu jandarma, polis ve güvenlik koruculardan oluşan bin 62 personelle sürüyor. Pülümür kırsalında yapılan aramada-tarama faaliyetleri sırasında teröristlerin kullandığı 7 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramada 700 adet M-16 mühimmatı, 50 Bixi mühimmatı, 3 Kalaşnikof mühimmatı, akü, 50 metre kablo, dikiş makinesi, 3 sırt çantası ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Sığınaklar, güvenlik güçlerince kullanılmaz hale getirildi.DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM
2021-09-10 10:10:43
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