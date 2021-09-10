Tunceli’de geçen ay meydana gelen 42 kazada 30 kişi yaralandı

Tunceli’de geçtiğimiz ağustos ayında meydana gelen 42 trafik kazasında 30 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı istatistiğine göre, Tunceli’de geçen ay meydana gelen 42 trafik kazasında hayatını kaybeden olmazken, 30 kişi yaralandı. Öte yandan geçen ay içerisinde gerçekleşen 42 kazanın 23'ünün maddi hasarlı olarak kayıtlara geçtiği öğrenildi.

Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hatalarının ise araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek olduğu kaydedildi.

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