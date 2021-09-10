AK Parti Pülümür İlçe Başkanlığı, aşı olana Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kitabını hediye edecek

AK Parti Tunceli’nin Pülümür İlçe Başkanlığı, kentte aşı olup partilerine müracaat edenlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kaleme aldığı ‘Daha Adil Bir Dünya Mümkün’ kitabını hediye edecek.

AK Parti Pülümür İlçe Başkanlığı vatandaşları aşıya davet etmek için kampanya başlattı. Bu kapsamda, aşı olup AK Parti Pülümür İlçe Başkanlığına müracaat edenlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kaleme aldığı ‘Daha Adil Bir Dünya Mümkün’ kitabını hediye edecek.

KK Parti Pülümür İlçe Başkanı Çağnur Kılıçoğlu sosyal medya hesabından Pülümürlülere seslenerek çağrıda bulundu. Başkan Kılıçoğlu aşısını olan ilk 62 kişiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kaleme aldığı ‘Daha Adil Bir Dünya Mümkün’ adlı eseri hediye edeceklerini söyledi.

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