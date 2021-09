PKK'dan kaçan kızına kavuşan anne: En büyük zaferi sarıldığım an yaşadım

TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de Güllü Turan, 6,5 yıl önce terör örgütü PKK'nın dağa kaçırdığı kızı Alev'e (17) kavuşmanın sevincini yaşıyor. Kızının örgütten kaçmasının ardından 56 yaşında hayatının en mutlu anını yaşadığını belirten Turan, "6,5 yıl mücadele ettim, evladıma kavuştum ve en büyük zaferi ona sarıldığım an yaşadım" dedi.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2015 yılında Dersim Anadolu Lisesi'nde eğitim gördüğü sırada PKK tarafından kaçırılmasıyla terör örgütüne katılan Alev Turan'ın ailesi ile ikna görüşmelerine başladı. Güllü Turan, 17 Mart 2020´de çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine de katıldı. Güllü Turan'ın çağrıları sonrası Alev Turan, 29 Temmuz 2021'de Tunceli Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu PKK'nın barınma alanlarında kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Turan, Diyarbakır Valiliği'nin İçkale'deki makamında annesiyle buluştu ve sarılarak hasret giderdi.

'SÜREKLİ KIZIMIN YASTIĞINI VE ELDİVENLERİNİ KOKLUYORDUM'

Kızı dağa kaçırıldıktan sonra kıyafetlerine sarılarak, özlem giderdiğini belirten Güllü Turan, "2015 yılında kızım lise 2'nci sınıftaydı. 1 hafta bekledim, okuldan eve gelmedi. Sabah oldu, eşim çıktı, merkeze gitti. Aradık taradık, kızımızı bulamadık, öğrendik ki dağa çıkmış. HDP binasına gittik, 'Kızından bir bilgimiz yok' dediler. Ondan sonra öğrendik ki onlar kandırarak kızımızı dağa çıkarmış. 6,5 yıl kızıma hasretim, kızımın sesini hiç duymadım. Merak ettim, ölü müdür, diri midir; hiç bilmiyordum. Nenesi yaşlıydı, hep Alev´i sayıklıyordu, onun derdiyle kadın öldü. 6,5 yıl ben de öldüm öldüm dirildim. Sürekli kızımın yastığını, üstünü, patiklerini ve eldivenlerini kokluyordum. Sürekli fotoğraflarına bakarak onlara sarılıyordum" dedi.

'EN BÜYÜK ZAFERİ YAŞADIM'

56 yaşında hayatının en büyük mutluluğunu yaşadığını belirten Turan, "Bir gün evde oturuyordum, jandarma geldi. Ben de 'Yardım edin, kızımı el birliği ile dağdan indirelim' dedim. Sağ olsunlar, bana çok yardımcı oldular. Kızımı dağdan indirdik. Kızımı gördüğüm anda çok sevindim ve çok mutlu oldum. Kendisine doya doya sarıldım, öptüm ve kokusunu içime çektim. 56 yaşındayım, hayatımda en çok ona kavuştuğum an mutlu oldum. 6,5 yıl mücadele ettim, evladıma kavuştum ve en büyük zaferi ona sarıldığım an yaşadım. Anneler umudunuzu asla yitirmeyin, el birliği yapın, çocuğunuzu dağdan indirin. Beni kızıma kavuşturan devletime çok teşekkür ederim. Allah razı olsun devletimden" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Merkez

