Tunceli’de Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Tunceli’de, Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
Tunceli’de Vali Mehmet Ali Özkan’ın başkanlığında ilgili kurum amirlerinin de katıldığı Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Valilikte gerçekleştirilen toplantıda, hizmetlere ilişkin bilgi alışverişinde bulunuldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.