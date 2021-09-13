Tunceli’de Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

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Tunceli’de, Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Tunceli’de Vali Mehmet Ali Özkan’ın başkanlığında ilgili kurum amirlerinin de katıldığı Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Valilikte gerçekleştirilen toplantıda, hizmetlere ilişkin bilgi alışverişinde bulunuldu.

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