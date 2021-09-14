Çemişgezek Kaymakamı Koç, şehit yakınları ile bir araya geldi

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde göreve yeni başlayan Kaymakam Önder Koç, Cebe köyünde bulunan şehit ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Hükümet Konağı bahçesinde kurum amirleri tarafından karşılanan Çemişgezek Kaymakamı Önder Koç, görevlerinin ilk gününde aziz şehitlerin kendilerine emanet olan ailelerini ziyaret ettiklerini söyledi. Koç, "Onların hayır dualarıyla görevimize başladık. İlçemizi karış karış gezerek, problemleri yerinde görerek devletimizin ve aziz milletimizin çıkarlarına inşallah birlikte hizmet edeceğiz. Vatandaşımızı dinleyerek onların dert ortağı olacağız. Çemişgezek’te başladığım bu onurlu görevin hem şahsıma hem de Çemişgezek’e hayırlar getirmesini yüce Allah’tan temenni ediyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.