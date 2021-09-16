Tunceli'deki örtü yangını, 3'üncü günde kontrol altında

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Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ´nin Ovacık ilçesi kırsalında 3 gündür devam eden örtü yangını, karadan ve havadan yapılan müdahaleler sonucu bugün kontrol altına alındı.

Ovacık ilçesine bağlı Otlubahçe köyü kırsalında 3 günden beri devam eden örtü yangını; karadan Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, İl Özel İdaresi, jandarma ekiplerince havadan da Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 2 yangın söndürme helikopteriyle destek sonucu bugün kontrol altına alındı. Valilikten yapılan açıklamada, yangının tamamen kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının yangın söndürme helikopterleriyle sürdürüldüğü kaydedildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2021-09-16 16:50:13



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