Tunceli'deki örtü yangını, 4'üncü günde söndürüldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ´nin Ovacık ilçesi kırsalında, 4 gün önce başlayan örtü yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu söndürüldü.

Ovacık'a bağlı Otlubahçe köyü kırsalında 4 günden beri devam eden örtü yangını, karadan Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, İl Özel İdaresi, jandarma ekiplerince havadan da Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 2 yangın söndürme helikopteriyle destek sonucu dün kontrol altına alındı. Havadan ve karadan soğutma çalışmalarının devam ettiği yangın, gece saatlerinde başlayan sağanağın da etkisiyle bugün söndürüldü.

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Ovacık Otlubahçe köyü bölgesinde başlayan örtü yangını tamamen söndürülmüş, soğutma çalışmaları tamamlanmıştır. Bölge tedbir amaçlı havadan kontrol edilmektedir" denildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM

2021-09-17 12:26:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.