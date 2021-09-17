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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli'de bir yıl önce eşi ve oğlu ölen kadın kayboldu (2)

DHA

Tunceli'de bir yıl önce eşi ve oğlu ölen kadın kayboldu (2)


AĞACA ASILI HALDE ÖLÜ BULUNDU
Tunceli merkeze bağlı Çiçekli köyü Tosuncuk mezrasında sabah saatlerinde evden çıkan ve bir daha geri dönmeyen Kelime Uçar (54), kendisini arayan ekiplerce ormanda ağaca asılı halde ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede Kelime Uçar'ın intihar ettiği belirlendi. 
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM
2021-09-17 18:19:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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