Tunceli'de bir yıl önce eşi ve oğlu ölen kadın kayboldu (2)

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AĞACA ASILI HALDE ÖLÜ BULUNDU

Tunceli merkeze bağlı Çiçekli köyü Tosuncuk mezrasında sabah saatlerinde evden çıkan ve bir daha geri dönmeyen Kelime Uçar (54), kendisini arayan ekiplerce ormanda ağaca asılı halde ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede Kelime Uçar'ın intihar ettiği belirlendi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM

2021-09-17 18:19:22



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