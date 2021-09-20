Tunceli’de etkisiz hale getirilen teröristlerden biri gri kategoride

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Tunceli’de 7 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin gri kategoride yer aldığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca 7 Mayıs'ta gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten 1’inin, terörden arananlarda gri kategoride yer alan Ardıl Poyraz Kod adlı Büşra Kaya olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

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