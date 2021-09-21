Tunceli'de ayılar çöplükte yiyecek aradı

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Tunceli’nin Pülümür ilçesinde çöplükte yiyecek arayan boz ayılar kameralara yansıdı.

Pülümür ilçesinde bulunan mezbahayı mesken tutan ayılar bu kez çöplükte yiyecek ararken görüntülendi. Bir anne ve 3 yavru boz ayı, ilçe çöplüğüne giderken görüntülendi.

Bir başka boz ayı ise çöplükte yiyecek ararken kendisine havlayan köpeğe aldırış etmeden karnını doyurdu. Ayıların o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

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