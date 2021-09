Tunceli'de üniversite öğrencilerinin 'ev kiraları düşürülsün' talebi

Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'deki Munzur Üniversitesi'ne kayıt yaptıran öğrenciler, sınırlı KYK yurtları ve yüksek kiralar nedeniyle barınma sıkıntısı yaşıyor. Valilik ve belediye çözüm için harekete geçerken, öğrenciler özellikle yüksek ev kiralarına tepki gösteriyor.

Türkiye'nin birçok kentinden Tunceli'ye gelerek Munzur Üniversitesi'ne kayıt yaptıran öğrenciler, sınırlı KYK yurtları ve yüksek kiralar nedeniyle barınma sıkıntısı yaşıyor. Toplamda 7 bi kadar öğrencisi bulunan üniversitede yurt kapasitesinin 2 bin 100 olması, öğrencileri kiralık evlere yöneltti. İl genelinde 1+1 daire kiralarının 2 bin liradan başlaması, 2+1 olanların ise 4 bine kadar çıkması öğrencileri daha da mağdur etti. Tunceli Valiliği, öğrencilerin mağdur olmaması için atıl durumdaki binaları yurda çevirirken, boş dairelerin öğrencilere verilmesi için de çalışma başlattı. Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ev sahiplerine, kira fiyatlarını düşürmeleri için çağrı yaptı.

'UMUTLARIMI BURADA BIRAKIP MEMLEKETİME DÖNECEĞİM'

Kayseri'den gelen ve Munzur Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nde okuyan Billur Beyazıt, ev kiralarının yüksek olması nedeniyle kaydını donduracağını belirterek "Büyük umutlarla buraya geldim fakat hayal kırıklığına uğradım. Şu an burada barınma sorunu yaşıyorum, kiralar çok yüksek ve ev bulamıyoruz. 1+1 ev kiraları 2 bin liradan başlıyor. 2+1 ve 3+1 evlere de kişi başı öğrencilerden 1000'er lira istiyorlar; o da 5 bin liraya denk geliyor. Maddi durumlarımız yetersiz, umutlarımı burada bırakıp memleketime geri döneceğim" dedi.

'ÖĞRENCİ BAŞINA KİRA İSTENİLİYOR'

Müzik bölümü öğrencisi Çağdaş Taşcı "Bu yıl öğrenciler olarak barınma sıkıntısı yaşıyoruz. Üniversitenin 7 bin civarında öğrenci sayısı var fakat KYK yurt kapasitesi 2 bin. Bundan dolayı çoğu öğrenci dışarıda kaldı. Ev kiraları çok yüksek, gerçekten haddinden fazla kiralar isteniliyor. 2+1 evlere 3 bin lira kira, öğrenci sayısı artarsa öğrenci başına kira isteniliyor. Evlerden umudumuzu kesmiş durumdayız. Valimiz birkaç yeri öğrencilere temin etti ve hala da bunun için çalışıyor. Belediye başkanımız bize öneriler sundu. Öğrenciler buralara geçici olarak yerleşecek ama kesin bir çözüm değil" diye konuştu.

'KAYDIMI DONDURABİLİRİM'

Çözüm bulunmazsa kaydını dondurup memleketi Şanlıurfa'ya döneceğini belirten Munzur Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Osman Serhat Dolaş da "Siverek'ten okumaya geldim. Bir haftadır buradayım, yurtlar açıklanmadığı zaman misafir olarak kalıyorduk. Açıklandıktan sonra asiller geldiği için, misafir öğrenciler dışarıya çıkartıldı. Hepimiz dışarıda kaldık, mahalle mahalle sokak sokak gezip kiralık ev bulmaya çalışıyoruz. Dün yaşadığım bir durumdan bahsedeyim. Bir ev bulduk içi boş, içinde eşya var ama kilit vurup gitmişler. Hiçbir öğrenciye destek sunulmuyor. Tunceli sokaklarında her gün ev aramaktan artık sıkıldık. 1+1 evler 1500 lira, 2+1'lere 3 bin lira, 3+1'lerde de her öğrenciden bin lira isteniliyor. Öğrenci olduğumuz için kişi başı, bin lira kira ödeyemeyiz. Bunun için bir çözüm bulunmazsa gerçekten kaydımızı dondurup memleketimize geri döneceğiz ve okul hayatımız bitmiş olacak" diye konuştu.

MAÇOĞLU'NDAN EV SAHİPLERİNE 'KİRALARI DÜŞÜRÜN' ÇAĞRISI

Ev sahiplerine çağrı yapan Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu, şunları söyledi:

"Bu süreçte öğrencilerin düştüğü durum gerçekten hepimizi üzüyor. Bu mesele ile ilgili başta vali bey olmak üzere herkes çaba harcıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında toplantılar yapılıyor. Bu aslında iyi bir durum çünkü kimse başından atmıyor. Ev sahipleri lütfen öğrencilerimiz için kiraları düşürün, öğrencilerimize destek sunun ve dayanışma içerisine girin. Yurt dışında yaşayıp burada ev alan kişi sayısı çok fazla. Yurt dışından gelip buradaki evlerinizde yaz tatillerinde 10 gün kalan vatandaşlarımız lütfen anahtarlarınızı bize verin, belediyemiz bununla ilgili bir çaba harcasın, bu çocuklarımızı oraya yerleştirsin. Belediye olarak elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Bu sorun çözülene kadar otellerde ve misafirhanelerde öğrencilerimizi barındıracağız."

TUNCELİ VALİLİĞİ DE AÇIKLAMA YAPTI

Tunceli Valiliği de öğrencilerin barınma sorunlarının gidermesi hususunda birtakım binaları yerel imkanlarla yurda çevirdiklerini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada "Valiliğimizin talimatıyla, Munzur Üniversitesi'ne kayıt yaptıran ve talepte bulunan tüm öğrencilerimiz yerleştirme sonuçları beklenmeksizin KYK yurtlarına misafir statüsüyle kabul edilmiş, ayrıca tüm yurtlarımızda misafir öğrenci kabul edebilmek üzere ilave tedbirler hayata geçirilmiştir. Bu hususta Gençlik ve Spor Bakanlığımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yerleştirme sonuçlarının netleşmesi sonrasında başvurusu olup, herhangi bir KYK yurduna yerleşemeyen öğrencilerimizin sorunlarına çözüm bulabilmek adına Valiliğimizce; Milli Eğitim Bakanlığımıza ait ilimizde bulunan TOBB Yusuf Cengiz Kız Ortaöğretim Yurdumuzun kız öğrencilerimize geçici olarak tahsisi sağlanmıştır. Halihazırda üniversite öğrencilerimiz kalmakta olup mevcut kapasitenin bir kısmı halen boş durumdadır. KYK yurtlarımızda misafirliği biten kız öğrencilerimiz geçici olarak bu yurdumuzda misafir edileceklerdir. İlimizdeki bir STK´ya ait olan ve atıl vaziyette bulunan yurt binası, kız öğrencilerimizin yurt ihtiyacını gidermek üzere Valiliğimizin koordinasyonunda tamamen yerel imkanlarla faaliyete geçirilmiş olup pazartesi günü KYK sonuçlarının netleşmesiyle birlikte yurtlarda misafirliği biten kız öğrencilerimize hizmet vermeye başlayacaktır. Bu surette yaklaşık 150 kız öğrencimize de barınma imkanı sağlanmış olacaktır. İl genelinde vatandaşlarımıza ait olmakla birlikte atıl/boş vaziyette bulunan dairelerin öğrencilerimizce kiralanabilmesi için valiliğimizce ev sahipleri ile irtibat kurulmuş, boş olan konutlarını çok düşük bedelle kiraya verecek konut sahiplerinin telefonları yurt idarelerine ve üniversite yönetimine bildirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan Yıldırım

