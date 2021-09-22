Tunceli Valiliği, İl Özel İdareye ait misafirhaneyi erkek öğrenci yurdu olarak tahsis etti

Tunceli Valiliği, Pertek ilçesinde bulunan İl Özel İdareye ait misafirhanenin, erkek öğrenci yurdu olarak tahsis edildiğini ve 400 öğrencinin hizmetine açılacağını duyurdu.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, valiliğin geçen hafta almış olduğu karar neticesinde Pertek ilçesinde bulunan İl Özel İdaresine ait misafirhanenin, erkek öğrenci yurdu olarak tahsis edilerek 400 öğrencinin hizmetine açılacağı belirtildi. Açıklamada, “Binada hazırlık çalışmalarımız bitmek üzeredir. Öğrencilerimizin üniversite ile misafirhane arasındaki ulaşımları servisler aracılığı ile yapılacak olup yurt ve servisler cüzi bir ücret karşılığı hizmet verecektir. Söz konusu misafirhanemizde çalışmalar geçen haftadan bu yana devam etmekte olup 3 gün içerisinde hizmete açılacaktır. İl Özel İdaremizin Pertek misafirhanemizde kalmak isteyen erkek öğrencilerimizin valiliğimizin Açık Kapı bürosuna, Munzur Erkek Öğrenci Yurdu idaresine veya Munzur Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına isimlerini bildirmeleri hususu önem arz etmektedir” denildi.

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