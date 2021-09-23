Anne ve yavru ayılar koyunlara saldırdı, çoban o anları cep telefonu ile kaydetti



Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)-TUNCELİ'nin Ovacık ilçesine bağlı 2 bin rakımlı yaylada anne ve üç yavru ayı, koyun sürüsüne saldırdı. Sürüyü koruyan Kangal cinsi köpekler, ayı ile üç yavrusunu kovalayarak bölgeden uzaklaştırırken, çoban Fikret Ölmez, yaşanan bu anları cep telefonu ile kaydetti.

Ovacık ilçesine bağlı 2 bin 500 rakımlı Karagöl yaylasında, hayvanlarını otlatmaya çıkaran Fikret Ölmez, birden bir anne ile üç yavru ayının kendisine doğru koştuğunu fark etti. Çoban Ölmez, panik içerisinde eşeğin arkasına gizlenmeye çalışırken, ayı ve yavruları daha sonra koyun sürüsüne yöneldi. Bu sırada sürüyü koruyan Kangal cinsi köpekler, ayı ve yavrularının önüne geçti. Kangal köpekleri ayıların sürüye yanaşmasını engelledi. Kangalların üzerlerine geldiği ayı ve yavruları koşarak bölgeden uzaklaşırken, çoban Fikret Ölmez, yaşanan bu anları cep telefonu ile kaydetti. Köpekler uzun süre kovalayarak ayı ve yaviularını bölgeden uzaklaştırdı.

`NE OLDUĞUNU ANLAMAYADIM ÇOK KORKTUM´

Ayıların kendisine doğru koştuğunu fark edince korku dolu anlar yaşadığını söyleyen Fikret Ölmez, "Ben sabah saatlerinde koyunlarımı otlatmaya çıkardım. Birden 3 ayının bana taraf koştuğunu gördüm o an saklanacağım hiçbir yer yoktu ve çaresizce eşeğimin arkasına saklandım. Ayılar koyunlarıma saldırmaya başlıyordu ki kangal köpeklerimden korkarak kaçmaya başladılar. Köpekler onları uzun süre kovalayarak hayvanlarımızı kurtardı. Benim bir yıllık emeğimdi o koyunlarım. Ben onları otlatmak için evimden 5 aydır uzağım ve bu yüksek rakımlı yaylalarda çok zorluk çekiyorum. Sürünün en önemli koruyucusu köpeklermiş onu bir kez daha iyi anladım" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM

2021-09-23 19:00:53



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