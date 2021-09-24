Tunceli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

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Tunceli’de iki gündür yer yer etkili olan sağanak yağış yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.

Tunceli merkez ve ilçelerinde zaman zaman etkili olan sağanak yağış, kentin yüksek kesimlerine kar olarak düştü. Tunceli’nin Pülümür ilçesinde bulunan Hel Dağı ile Munzur Dağına kar yağarken, kentte hava sıcaklıkları hissedilir derecede düştü.

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