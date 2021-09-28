Tunceli’de nesli tükenme tehlikesi altında bulunan vaşak görüntülendi

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Nesli tükenme tehlikesi altında bulunduğu için birinci derece koruma altında bulunan vaşak, Tunceli’nin Pülümür ilçesinde görüntülendi.

Dünyada ve Türkiye’de nesli tükenme tehlikesi altında bulunduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak, Tunceli’nin Pülümür ilçesinde bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sonbaharda sararan otların arasında son derece iyi kamufle olan vaşak, çekildiğini fark edince ormanlık alana giderek gözden kayboldu.

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