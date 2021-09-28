Örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ´de ağaçlık alanda çıkan örtü yangını ekiplerin ve gönüllerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü.
Tunceli-Erzincan karayolu üzerindeki Uzuntarla köyüne bağlı Samanlı Mezrası'nda bugün saat 11.00 sıralarında ağaçlık alanda örtü yangını çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Tunceli Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ve gönüllerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Merkez
2021-09-28 12:59:03
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